Свитолина - Мухова: прогноз на четвертьфинал Уимблдона

Новости спорта: Элина Свитолина сыграет в четвертьфинале Уимблдона против Каролины Муховой.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поборется за полуфинал Уимблдона-2019 в матче против чешской теннисистки Каролины Муховой, занимающей 68-ю строчку рейтинга WTA.

Согласно прогнозам букмекеров и установленных коэффициентов, фаворитом матча является украинка.

Так, на успех Свитолиной можно сделать ставку с коэффициентом 1.42, в то время, как победа ее соперницы оценивается в 3.08.

Напомним, в матче за четвертьфинал Уимблдона Свитолина в двух сетах обыграла Петру Мартич и тем самым установила национальный рекорд.

Ранее украинка прокомментировала предстоящий матч против Муховой.