Федерер побил 45-летний рекорд

Новости спорта: Роджер Федерер стал самым возрастным финалистом турнира «Большого шлема» за 45 лет.

После победы над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале Уимблдона-2019 37-летний Роджер Федерер стал третьим в списке самых возрастных финалистов турниров «Большого шлема в Открытой эре (с 1968 года).

Первые две строчки уверенно занимает австралиец Кен Розуолл, который играл в финале Уимблдона-1974 в возрасте 39 лет и 246 дней, а спустя два месяца в возрасте 39 лет и 310 дней вышел в финал на US Open — 1974. В обоих случаях Розуолл титул не выиграл, так что в случае победы и завоевания девятого рекордного трофея на Уимблдоне Федерер станет старейшим чемпионом турниров «Большого шлема».

В финале Федерер сыграет с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем. Действующий чемпион Уимблдона выигрывал травяной мэйджор четыре раза, дважды (2014 и 2015 годы) при этом побеждая в финале Федерера. Счёт в личном противостоянии теннисистов — 25-22 в пользу серба.