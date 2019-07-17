Серена Уильямс: Думаю, что мы с Федерером через три года уже играть не будем

Новости спорта: Серена Уильямс считает, что сейчас самое время прийти и посмотреть на них.

Звездная американская теннисистка Серена Уильямс думает, что она и третья ракетка мира Роджер Федерер уже не будут через три года выступать . Отметим, что им уже исполнилось по 37 лет.

"Болельщики хорошо приняли нас с Роджером на Уимблдоне, я чувствовала это. Для меня это очень ценно. В финале я хотела бы сыграть лучше, но, кажется, что Халеп этого не хотела.

Мне кажется, что мы с Федерером не будем уже играть через 3, 4, 5 лет. Я думаю, что сейчас самое подходящее время прийти и посмотреть на нас", - цитирует Серену Tennis World USA.

Отметим, что Уильямс является обладательницей 23-х титулов Большого Шлема, а Федерер выиграл 20.