Энди Маррей готов вернуться на прежний уровень

Новости спорта: Британец Энди Маррей верит в свои силы.

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей верит, что сможет вернуться на свой высокий уровень после травмы бедра. Британца цитирует Tennis World USA.

«Теперь, когда я более не испытывая боли, все чаще задаю себе вопрос: «Почему я не могу вернуться на прежний уровень?»

Почему бы и нет? Я не вижу веских причин, чтобы этого не произошло. Да, мышцам требуется время, чтобы прийти в себя. Как только они снова будут в тонусе, у меня появятся все шансы».

Ранее Маррей заявил, что сыграет на турнире в Цинцинати.