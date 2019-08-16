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Скандальный Кирьос оштрафован за свои выходки на корте

Скандальный Кирьос оштрафован за свои выходки на корте
09:07 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Ник Кирьос наказан штрафом в размере $ 113 тыс. за неспортивное поведение в матче второго круга "Мастерса" в Цинциннати (США).

Австралийский теннисист Ник Кирьос наказан штрафом в размере $ 113 тыс. за неспортивное поведение в матче второго круга "Мастерса" в Цинциннати (США) с россиянином Кареном Хачановым. Уроженец Канберры проиграл встречу со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 2:6.

В ходе игры Кирьос устроил перепалку с судьёй Фергюсом Мерфи, за что получил официальное предупреждение. Причиной конфликта стало то, что судья якобы слишком рано включал таймер, отсчитывающий время на подачу.

Кроме того, в перерыве между вторым и третьим сетами Кирьос ушёл в подтрибунное помещение, где разбил две ракетки, за что был оштрафован на одно очко. По окончании матча Ник выругался в адрес Мерфи и плюнул в его сторону.

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Видео инцидента:

Как сообщает L'Équipe, Кирьоса ещё могут оштрафовать дополнительно или дисквалифицировать на определённый период.

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Теннис, ATP, Новости тенниса, Ник Кирьос.
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