Скачать
Вторник, 27.08.2019
Ломаченко - Кэмбелл: сколько украинцев поддержат соотечественника в Лондоне
Ломаченко - Кэмбелл: сколько украинцев поддержат соотечественника в Лондоне
Кубок Украины: результаты всех матчей 1/32 финала
Кубок Украины: результаты всех матчей 1/32 финала
Украина U-17 одержала победу во втором матче к ряду на мемориале Банникова
Украина U-17 одержала победу во втором матче к ряду на мемориале Банникова
Украина не смогла навязать борьбу Польше на ЧЕ-2019 по волейболу (Фото)
Украина не смогла навязать борьбу Польше на ЧЕ-2019 по волейболу (Фото)

US Open 2019: Гергес прошла Вихлянцеву, проиграв первый сет 1:6

US Open 2019: Гергес прошла Вихлянцеву, проиграв первый сет 1:6
21:34 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Немецкая теннисистка Юлия Гергес победила россиянку Наталью Вихлянцеву в стартовом матче Открытого чемпионата США.

Россиянка Наталья Вихлянцева в первом круге Открытого чемпионата США по теннису в трёх сетах проиграла немке Юлии Гергес со счётом 6:1, 1:6, 6:7 (1:7). Спортсменки провели на корте 2 часа 4 минуты.

Вихлянцева выполнила 3 эйса, 9 раз ошиблась на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. В активе Гёргес 9 подач навылет, 9 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта.

Украинская теннисистка снялась с US Open: названа причина

За выход в третий круг соревнований Гёргес поборется с американкой Франческо ди Лоренцо.

Старая знакомая: с кем сыграет Свитолина в следующем круге US Open

US Open завершится 7 сентября. В минувшем сезоне соревнования в женском одиночном разряде выиграла первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. В финале турнира она обыграла американку Серену Уильямс.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Теннис, Юлия Гергес, Новости тенниса, Открытый чемпионат США, US Open 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Днепр-1 - ФК Львов: полный матч (Видео)
02 Сын Месси удивил всех, отпраздновав гол Бетиса в ворота Барселоны (Видео)
03 Украинская теннисистка снялась с US Open: названа причина
04 Ястремская с победы начала свои выступления на US Open 2019
05 Ляп Клищука, шикарный гол Полевого - в обзоре матча Днепр-1 - Львов (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь