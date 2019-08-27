US Open 2019: Гергес прошла Вихлянцеву, проиграв первый сет 1:6

Новости спорта:Немецкая теннисистка Юлия Гергес победила россиянку Наталью Вихлянцеву в стартовом матче Открытого чемпионата США.

Россиянка Наталья Вихлянцева в первом круге Открытого чемпионата США по теннису в трёх сетах проиграла немке Юлии Гергес со счётом 6:1, 1:6, 6:7 (1:7). Спортсменки провели на корте 2 часа 4 минуты.

Вихлянцева выполнила 3 эйса, 9 раз ошиблась на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. В активе Гёргес 9 подач навылет, 9 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта.

За выход в третий круг соревнований Гёргес поборется с американкой Франческо ди Лоренцо.

US Open завершится 7 сентября. В минувшем сезоне соревнования в женском одиночном разряде выиграла первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. В финале турнира она обыграла американку Серену Уильямс.