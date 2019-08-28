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Теннис: Стаховский вышел в третий раунд турнира в Мальорке

Теннис: Стаховский вышел в третий раунд турнира в Мальорке
09:44 Сегодня Телеграф Арт Украина Фото: Твиттер

Новости спорта:Соперник Стаховского отказался доигрывать матч из-за травмы.

Украинец Сергей Стаховский пробился в третий этап турнира серии Challenger в Мальорке.

В упорнейшем матче украинец одолел серба Данило Петровича - 3:6, 7:6(3), 6:6 (1:0), отказ.

Поединок длился 2 часа и 21 минуту. За это время Стаховский не допустил ни одной двойной ошибки и выиграл два гейма на приеме.

В первом сете Петрович оказался сильнее украинца, а во втором Сергей не без труда смог вернуть интригу в матче. В третьем же сете сербский теннисист подскользнулся и получил травму ноги, что вынудило его прекратить выступление.

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В третьем круге турнира Стаховский сыграет с 239-й ракеткой мира Блажем Кавчичем.

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Сергей Стаховский, Александр Долгополов, Теннис, Данило Петрович.
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