Экс-первая ракетка мира уступил теннисисту из третьей сотни рейтинга

Новости спорта:Британец Энди Маррей уступил 240-й ракетке мира, итальянцу Виоле.

Энди Маррей уступил итальянцу Маттео Виоле на турнире серии Челленджер, который проходит на кортах теннисной академии Рафаэля Надаля.

Виола, который занимает 240-ю строчку в рейтинге АТР переиграл шотландца в двух сетах.

Отметим, что Маррей выиграл первый сет и дал бой в последующих, но из-за проблем с бедром, которые возникли по ходу решающего сета, не смог показать все свои способности.

В конце января теннисист перенес операцию по обновлению тазобедренного сустава и публично не исключал возможности завершения карьеры, однако вскоре бедро перестало беспокоить некогда участника Большой четверки.