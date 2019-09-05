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Украинская теннисистка: Свитолина вполне может победить Уильямс

Украинская теннисистка: Свитолина вполне может победить Уильямс
11:43 Сегодня Телеграф Большой теннис Украины Большой теннис Украины

Новости спорта:Экс-игрок сборной Украины по теннису считает, что каждая из полуфиналистом может выиграть турнир US Open.

До этого момента у теннисисток была абсолютно разная сетка. Если Элина на пути к полуфиналу обыграла Венус, Киз и Конту, то у Серены соперники были менее именитые. Она выигрывала свои матчи намного проще, проводя на корте меньше времени.

Будет ли это фактором, влияющим на результат матча?

Откровенно говоря, не думаю. Тактика Уильямс практически всегда основана на силе. Американка захватывает контроль над розыгрышем с первого удара, старается войти в корт и не дать сопернице даже вздохнуть.

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Конечно, сказывается то, что Серена намного мощнее любой другой спортсменки в туре, это просто другая весовая категория. Тем не менее, после рождения ребенка она стала еще крупнее и, как мне кажется, физически находится не в очень хорошей форме.

Поэтому ее нужно заставлять двигаться с самого начала матча, чтобы уже к концу первого часа американка играла на усталости. Кроме этого, если раньше Уильямс выигрывала много матчей еще до их начала, просто за счет своего имиджа, то сейчас ее уже перестали воспринимать как непобедимого игрока.

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Я всегда говорю, что из четырех человек, которые вышли в полуфинал, любой может выиграть турнир. Поэтому, не особо забегая вперед, скажу, что по-моему, Свитолина вполне может победить Уильямс, особенно, если будет играть также сконцентрировано, как последние два матча", - такой прогноз дала Бейгельзимер.

 

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Серена Уильямс, Элина Свитолина, US Open, Новости тенниса, Юлия Бельгейзимер.
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