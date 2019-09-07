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Маттео Берретини: Не ожидал, что выступлю на US Open так хорошо

Маттео Берретини: Не ожидал, что выступлю на US Open так хорошо
16:10 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Итальянец Маттео Берреттини очень доволен своим показателем на US Open.

Итальянский теннисист, 25-я ракетка планеты Маттео Берретини прокомментировал свое выступление на Открытом чемпионате США, где он дошел до полуфинала, в котором уступил Рафаэлю Надалю (АТР №2) и поделился своими планами на тур.

- Вы вели на тай-брейке. Думаете, матч мог бы выйти несколько иным, если бы вы его выиграли?

- Конечно. Победа в первом сете очень много бы значила. Особенно против Рафы. Против него трудно уступать 0:1 по сетам после более чем часа игры.

Но я неплохо себя чувствовал, хотя у него и были шансы на моей подачи. По-моему.

- Что вам дал этот турнир?

- Очень много. Во-первых, я до сих пор учусь теннису. Это странно. Я приехал сюда не очень уверенным в себе - после травмы, в Цинциннати сыграл плохо. Не ожидал, что так здорово выступлю.

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Я учусь быть готовым. Каждый матч важен, каждый розыгрыш важен. Всегда нужно быть сосредоточенным и готовым использовать шансы, которые себе создаешь.

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По-моему, у меня правильный настрой, я могу бороться с кем угодно. Если я собран, хорошо играю, то могу быть очень опасен. Уверенность в этом очень важна.

В финале US Open сыграют испанец Рафаэль Надаль (АТР №2) и россиянин Даниил Медведев (АТР №5).

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Рафаэль Надаль, US Open, Новости тенниса, Маттео Берреттини.
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