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Украинка стала победительницей турнира ITF в Загребе

Украинка стала победительницей турнира ITF в Загребе
21:31 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: tennisua.org

Новости спорта:Марина Чернышева выиграла теннисный турнир в Хорватии, победив в финале Реку-Луцу Яни.

Украинская теннисистка Марина Чернышева стала победительницей турнира ITF в Загребе (Хорватия) с призовым фондом 60 тысяч долларов. В финальном матче уроженка Харькова одолела Реку-Луцу Яни из Венгрии.

Матч продолжался 1 час 10 минут и завершился со счетом 6:1, 6:4.

В первой партии украинская теннисистка совершила три брейк-поинта и проиграла один гейм на своей подаче. А во втором сете Марина дважды выиграла подачу соперницы.

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В данный момент Чернышева занимает 400-ю строчку в рейтинге WTA. Благодаря этой победе украинка со следующей недели совершит рывок сразу на 120 позиций.

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Для Марины это был первый финал на турнирах ITF W60. До этого Чернышева выиграла 8 одиночных титулов на 15-тысячниках.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Снигур выиграла турнир ITF в Израиле.

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Спорт, Теннис, Новости тенниса, Марина Чернышева.
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