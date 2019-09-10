Скачать
Вторник, 10.09.2019
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 9 сентября (Видео)
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 9 сентября (Видео)
Шевченко: Изменения в составе будут, Нигерия - сильный соперник
Шевченко: Изменения в составе будут, Нигерия - сильный соперник
Кто станет чемпионом мира по баскетболу: осталось 8 команд
Кто станет чемпионом мира по баскетболу: осталось 8 команд
Украина - Нигерия: где и когда смотреть контрольный матч
Украина - Нигерия: где и когда смотреть контрольный матч

Украинка Марина Чернышева - о своей победе на турнире ITF в Загребе

Украинка Марина Чернышева - о своей победе на турнире ITF в Загребе
15:00 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Юная украинская теннисистка Марина Чернышева прокомментировала свою победу на турнире в столице Хорватии.

Украинская теннисистка Марина Чернышева рассказала о победе на крупном турнире ITF в Хорватии.

- Ты впервые сыграла в основной сетке 60-тысячника и сразу взяла титул. Ожидала от себя такого результата на старте турнира, ведь пришлось стартовать в квалификации?

 - На самом деле перед турниром я сидела и думала о том, что буду уже очень счастлива, если удастся хотя бы пройти квалификацию. Соответственно, я никак не ожидала такого результата.

Козлова с победы начала в Наньчяне

- В Загребе ты не проиграла ни одного сета. С чем связываешь столь уверенный поход за титулом?

- Я даже об этом не думала, что не проиграла ни сета, только сейчас это осознала. Мы с тренером договорились, что мои матчи будут проходить легко, думаю, что это повлияло на мой настрой. Просто думать о том, что будет трудно и надо будет бороться, мне не помогало.

Беллью сказал, кем должны быть Усик и Ломаченко в Украине

А когда я стала настраиваться на то, что все пройдет легко, то стало очень легко (смеётся). На самом деле моя главная задача была показывать высокий уровень игры в каждом поединке.

- В финале дождь ненадолго прервал матч, когда ты подавала на титул и не реализовала первый матчбол. Перед этим ты уже упустила одну подачу на матч. Не закрадывались в голову нехорошие мысли во время перерыва?

- На самом деле перерыв мне сыграл только на руку, так как я как раз стартовала за укороченным и сильно упала на палец. Поэтому в перерыве у меня была возможность оценить ситуацию и настроиться на завершения матча. Конечно, меня настигали разные мысли, но, поговорив с тренером, я себе сказала, что всё будет хорошо и настраивалась на это. Но ещё видимо из-за того, что я упала, то много думала о пальце, а не о матче (смеётся), – сказала Чернышева.
Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Теннис, Новости спорта, Новости тенниса, Женский теннис, Марина Чернышева.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Энди Руис купил особняк после победы над Джошуа
02 Ман Сити назначил нового тренера
03 "Страшно отбивать удары Шевченко": Лунин - о подготовке к Нигерии
04 Новичок Шахтера: Моя мечта сбылась
05 Шевченко: Изменения в составе будут, Нигерия - сильный соперник
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь