Украинка Марина Чернышева - о своей победе на турнире ITF в Загребе

Украинская теннисистка Марина Чернышева рассказала о победе на крупном турнире ITF в Хорватии.
- Ты впервые сыграла в основной сетке 60-тысячника и сразу взяла титул. Ожидала от себя такого результата на старте турнира, ведь пришлось стартовать в квалификации?
- На самом деле перед турниром я сидела и думала о том, что буду уже очень счастлива, если удастся хотя бы пройти квалификацию. Соответственно, я никак не ожидала такого результата.
- В Загребе ты не проиграла ни одного сета. С чем связываешь столь уверенный поход за титулом?
- Я даже об этом не думала, что не проиграла ни сета, только сейчас это осознала. Мы с тренером договорились, что мои матчи будут проходить легко, думаю, что это повлияло на мой настрой. Просто думать о том, что будет трудно и надо будет бороться, мне не помогало.
А когда я стала настраиваться на то, что все пройдет легко, то стало очень легко (смеётся). На самом деле моя главная задача была показывать высокий уровень игры в каждом поединке.
- В финале дождь ненадолго прервал матч, когда ты подавала на титул и не реализовала первый матчбол. Перед этим ты уже упустила одну подачу на матч. Не закрадывались в голову нехорошие мысли во время перерыва?