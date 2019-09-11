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Украинка Козлова вышла в четвертьфинал турнира в Наньчане

Украинка Козлова вышла в четвертьфинал турнира в Наньчане
15:02 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинка пока что очень уверенно идет на турнире в Китае.

Катерина Козлова пробилась в четвертьфинал турнира в китайском Наньчане. Украинка в двух сетах разобралась со словенкой Далилой Якупович.

JiangXi Open. WTA. 1/8 финала

Катерина Козлова (Украина, 7) — Далила Якупович(Словения) 2:0 (6:2, 6:2)

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Козлова реализовала шесть брейков, проиграв лишь два гейма на своей подаче во второй партии. Важно отметить, что Козлова впервые с февраля этого года вышла в четвертьфинал турнира WTA.

В следующем раунде 25-летняя украинка встретится с победительницей пары Саманта Стосур (Австралия) — Нина Стоянович (Сербия), матч между которыми состоится завтра.

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WTA, Новости тенниса, Катерина Козлова.
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