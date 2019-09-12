Скачать
Четверг, 12.09.2019
"Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте
"Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте
Стали известны все пары 1/2 финала ЧМ-2019 по баскетболу (Видео)
Стали известны все пары 1/2 финала ЧМ-2019 по баскетболу (Видео)
Назван следующий соперник Нурмагомедова, и это не Фергюсон
Назван следующий соперник Нурмагомедова
Комми - Лопес: Ломаченко назвал фаворита боя
Комми - Лопес: Ломаченко назвал фаворита боя

Реал желает провести выставочный теннисный матч на Сантьяго Бернабеу

Реал желает провести выставочный теннисный матч на Сантьяго Бернабеу
13:53 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:

Мадридский Реал может организовать товарищеский матч между испанским теннисистом Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером на домашнем Сантьяго Бернабеу, сообщает abc.es.

Напомним, что стадион "сливочных" вмещает 80 тысяч человек. Если столичной команде удастся организовать поединок, то он может собрать рекордное количество болельщиков на стадионе для теннисного матча.

Интересно, что президент Флорентино Перес уже рассказал о своих планах Надалю. Дата матча все еще неизвестна, но она, по информации источника, пройдет уже после того, как Федерер завершит карьеру.

Шаг в историю: дебютный матч Касильяса за Реал (Видео)

Напомним, что Надаль в пятичасовом финале US Open переиграл Медведева.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, Рафаэль Надаль, Теннис, Футбол, Новости футбола, Новости тенниса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте
02 Джошуа назвал самого тяжелого соперника в карьере
03 Назван следующий соперник Нурмагомедова, и это не Фергюсон
04 Стали известны все пары 1/2 финала ЧМ-2019 по баскетболу (Видео)
05 СМИ: лидеры Динамо хотят покинуть команду из-за Михайличенко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь