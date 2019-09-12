Реал желает провести выставочный теннисный матч на Сантьяго Бернабеу

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Мадридский Реал может организовать товарищеский матч между испанским теннисистом Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером на домашнем Сантьяго Бернабеу, сообщает abc.es.

Напомним, что стадион "сливочных" вмещает 80 тысяч человек. Если столичной команде удастся организовать поединок, то он может собрать рекордное количество болельщиков на стадионе для теннисного матча.

Интересно, что президент Флорентино Перес уже рассказал о своих планах Надалю. Дата матча все еще неизвестна, но она, по информации источника, пройдет уже после того, как Федерер завершит карьеру.

Напомним, что Надаль в пятичасовом финале US Open переиграл Медведева.