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"Мы играли сковано": Стаховский назвал причины проигрыша Венгрии

"Мы играли сковано": Стаховский назвал причины проигрыша Венгрии
10:26 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Сергей Стаховский рассказал, почему не удалось выиграть игру в парном разряде.

Лидер сборной Украины по теннису Сергей Стаховский подвел итог второго соревновательного дня Кубка Дэвиса в Будапеште, где команды Украины и Венгрии выиграли еще по одному матчу. Еще один поединок будет доигран в понедельник.

- Сергей, примите поздравления...

- С чем? Я проиграл пару, а потом выиграл одиночку. Не вижу, с чем меня поздравлять.

- С победой над Фучовичем.

- Хорошо, это одно очко.

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- Как вам удалось вернуться в игру против него?

- Отмечу, что ментально я был более уставшим, из-за чего мне было легче оставаться в игре, потому что у меня не было сил разочаровываться в себе. Мартин, наверное, больше хотел победить, и когда во втором сете все пошло не по его сценарию, он очень расстроился.

Для фанатов и для нас третий сет был очень хорошим, мы показали фантастическую битву, и не так важно, кто вышел из нее победителем.

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- Что стало ключом для победы венгров в парном матче?

- Они очень хорошо подавали, особенно Мартон, показали уверенную и стабильную игру сзади. Против них было очень сложно играть сегодня, хотя у нас и было много шансов для победы. Аттила провел достойный матч, он выиграл много важных очков, знал, что нужно делать.

Нам не хватило какой-то наглости. Мы играли скованно, стереотипно, они этим пользовались, особенно Балаж.

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Сергей Стаховский, Кубок Дэвиса, Новости тенниса.
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