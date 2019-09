Плишкова сыграет на Итоговом турнире WTA

Вторая ракетка мира Каролина Плишкова отобралась на Итоговый турнир WTA, сообщает организация на странице в Twitter.

Чешская спортсменка выиграла свой 4-й турнир в нынешнем году в китайском Чжэнчжоу, что позволило ей квалифицироваться на Итоговый турнир вслед за первым номером мирового рейтинга Эшли Барти.

В прошлом году Каролина также участвовала в WTA Finals, вылетев в полуфинале от Слоан Стивенс, которую, в свою очередь, в решающем матче обыграла первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Karolina Pliskova has qualified for the Shiseido WTA Finals Shenzhen.



After winning her 4th title of 2019 in Zhengzhou, Pliskova is the 2nd player to qualify for the Elite Eight after No.1 Ashleigh Barty sealed her spot after the US Open. pic.twitter.com/OZagp3eTq5