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Завацкая проиграла на старте турнира WTA в Гуанчжоу

Завацкая проиграла на старте турнира WTA в Гуанчжоу
11:38 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Украинка не смогла выйти в 1/4 финала престижного соревнования.

Украинская теннисистка Катарина Завацкая покинула турнир WTA International в китайском Гуанчжоу. Во втором раунде соревнований спортсменка уступила именитой американке Софии Кенин.

Матч продолжался 1 час 17 минут и завершился со счетом 6:4, 6:2 в пользу Кенин. За это время Катарина подала 2 эйса, совершила 2 двойных ошибки и реализовала 2 из 3 брейк-поинтов.

Завацкая начала игру очень уверенно и взяла три гейма на старте, однако после этого Кенин вернулась в игру и оформила два брейка. Во втором сете украинка сравняла счет после 0:2, но после этого дважды отдала свою подачу.

Надежда Киченок вышла в 1/4 финала парного турнира WTA в Осаке

В 1/4 финала Кенин сыграет против победительницы пары Жасмин Паолини (Италия) - Чжэн Сайсай (Китай).

Ранее сообщалось, что во второй круг турнира в Гуанчжоу пробилась также Элина Свитолина.

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WTA, Теннис, Новости тенниса, Катарина Завацкая.
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