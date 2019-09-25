Ястремская объяснила, за счет чего обыграла Плишкову

Новости спорта:Даяна Ястремская рассказала, за счет чего ей удалось обыграть вторую ракетку мира Каролину Плишкову.

Даяна Ястремская поделилась эмоциями от победы над Каролиной Плишковой.

"В первую очередь хочу сказать, что я была в большом предвкушении от выступления на центральном корте. Сыграть здесь было очень приятно.

Что я чувствую после своей первой победы против соперницы из топ-10? Когда я вышла на корт, то совсем забыла о том, с кем играю. Я просто играла с мячом, просто делала свою работу.Конечно, сейчас я счастлива. Спасибо зрителям за поддержку. Вижу, что на трибуне есть украинские болельщики. Это было неожиданно для меня, но очень приятно.

Моей целью в этом году было добраться до топ-20. Сейчас у меня есть еще несколько турниров, на которых я сыграю, но я особо не давлю не себя из-за этого. Просто хочу доиграть сезон и насладиться этими моментами, а там посмотрим, что произойдет".

В 1/4 финала "Wuhan Open" Даяна Ястремская встретится с победительницей встречи Петра Квитова - Слоан Стивенс