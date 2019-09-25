Скачать
Среда, 25.09.2019
Мариуполь - Динамо: онлайн-трансляция матча
Мариуполь - Динамо: онлайн-трансляция матча
Свитолина на классе обыграла Кузнецову на турнире WTA в Ухане
Свитолина на классе обыграла Кузнецову на турнире WTA в Ухане
Лига конференций Европы УЕФА: что нужно знать о новом клубном турнире
Лига конференций Европы УЕФА: что нужно знать о новом клубном турнире
Александр Усик оценил Тайрона Спонга (Видео)
Александр Усик оценил Тайрона Спонга (Видео)

Ястремская объяснила, за счет чего обыграла Плишкову

Ястремская объяснила, за счет чего обыграла Плишкову
16:25 Сегодня Телеграф Большой теннис Украины Фото: БТУ

Новости спорта:Даяна Ястремская рассказала, за счет чего ей удалось обыграть вторую ракетку мира Каролину Плишкову.

Даяна Ястремская поделилась эмоциями от победы над Каролиной Плишковой.

"В первую очередь хочу сказать, что я была в большом предвкушении от выступления на центральном корте. Сыграть здесь было очень приятно.

Что я чувствую после своей первой победы против соперницы из топ-10? Когда я вышла на корт, то совсем забыла о том, с кем играю. Я просто играла с мячом, просто делала свою работу.Конечно, сейчас я счастлива. Спасибо зрителям за поддержку. Вижу, что на трибуне есть украинские болельщики. Это было неожиданно для меня, но очень приятно.

Свитолина прокомментировала победу над Кузнецовой

Моей целью в этом году было добраться до топ-20. Сейчас у меня есть еще несколько турниров, на которых я сыграю, но я особо не давлю не себя из-за этого. Просто хочу доиграть сезон и насладиться этими моментами, а там посмотрим, что произойдет".

В 1/4 финала "Wuhan Open" Даяна Ястремская встретится с победительницей встречи Петра Квитова - Слоан Стивенс

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

WTA, Новости тенниса, Каролина Плишкова, Даяна Ястремская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвардиола станет главным тренером Ювентуса
02 Несенюк жестко раскритиковал Свитолину и Ястремскую за заявку на "Кубок Кремля"
03 Владимир Кличко: Я провожу тренировки и вру себе, что собираюсь вернуться
04 Названы стадионы, которые примут финалы еврокубков сезона-2020/21
05 Мерседес и Ред Булл пытаются разобраться, откуда у Феррари столь мощный мотор
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь