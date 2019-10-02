Молчанов зачехлил ракету на турнире в Казахстане

Новости спорта:Украино-беларусская пара Денис Молчанов и Андрей Василевский вылетели на старте турнира в Казахстане.

Украинский теннисист Денис Молчанов не смог 2 октября выйти в парный четвертьфинал турнира ATP в Нур-Султане (Казахстан) с призовым фондом 54 тыс 160 долл.

Вместе с белорусом Андреем Василевским Денис уступил дуэту Рубен Бемельманс (Бельгия)/Зденек Коларж (Чехия) - 5:7, 3:6.

Соперники провели на корте 1 час 8 минут.

В парном разряде турнира в Нур-Султане сегодня также выступит украинец Илья Марченко. Вместе с финном Харри Хелиоваарой он сыграет с французским тандемом Садио Думбия/Фабьен Ребуль, посеянный под 3-м номером.