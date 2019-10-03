Ястремская вышла в полуфинал парного турнира в Пекине

Новости спорта:Украинско-латвийский дуэт будет бороться за место в финале на турнире в Китае.

Даяна Ястремская пробилась в полуфинал парного турнира WTA в Пекине.

Украинка вместе с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко в 1/4 финала разобралась с дуэтом Николь Меличар (США) и Квета Пешке (Чехия).

Ястремская и Остапенко реализовали 5 брейков из 8 возможных и подарили соперницам всего 4 гейма.

В полуфинале украинка и латвийка встретятся с чешским дуэтом сестер Плишковых.

WTA. Пекин. Парный разряд. Четвертьфинал

Елена Остапенко/Даяна Ястремская (Латвия/Украина) — Николь Меличар/Квета Пешке (США/Чехия) 2:0 (6:2, 6:2)