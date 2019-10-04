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Украинкам на руку: сразу семь именитых теннисисток отказались выступить на Tianjin Open 2019

Украинкам на руку: сразу семь именитых теннисисток отказались выступить на Tianjin Open 2019
12:01 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Экс-первая ракетка мира Наоми Осака и еще шесть теннисисток отказались от участия в теннисном турнире в китайском Тяньцзине.

В понедельник, 7 октября, стартует престижный теннисный турнир в китайском Тяньцзине. Как стало известно, от участия в этом соревновании отказались сразу семь известных теннисисток.

Список теннисисток, отказавшихся от участия в Tianjin Open 2019:

 - Наоми Осака,

 - Слоун Стивенс,

 - Арина Соболенко,

 - Элиза Мертенс,

 - Элисон Риск,

 - Аманда Анисимова,

 - Су-Вэй Се.

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Украину на данном турнире представят Даяна Ястремская и Катерина Бондаренко. Wild card в основную сетку соревнования получили Ин-Ин Даунь, Шуай Пэн и Саманта Стосур.

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Турнир Tianjin Open 2019 пройдет с 7 по 13 октября. Призовой фонд турнира составит $500 тысяч. 

Напомним, действующей победительницей турнира в Тяньцзине является французская теннисистка Каролин Гарсия, которая в финале победила чешку Каролину Плишкову.

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Все по теме:

Теннис, Новости тенниса, Наоми Осака, Слоун Стивенс, Арина Соболенко, Tianjin Open 2019.
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