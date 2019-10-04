Украинкам на руку: сразу семь именитых теннисисток отказались выступить на Tianjin Open 2019

Новости спорта:Экс-первая ракетка мира Наоми Осака и еще шесть теннисисток отказались от участия в теннисном турнире в китайском Тяньцзине.

В понедельник, 7 октября, стартует престижный теннисный турнир в китайском Тяньцзине. Как стало известно, от участия в этом соревновании отказались сразу семь известных теннисисток.

Список теннисисток, отказавшихся от участия в Tianjin Open 2019:

- Наоми Осака,

- Слоун Стивенс,

- Арина Соболенко,

- Элиза Мертенс,

- Элисон Риск,

- Аманда Анисимова,

- Су-Вэй Се.

Украину на данном турнире представят Даяна Ястремская и Катерина Бондаренко. Wild card в основную сетку соревнования получили Ин-Ин Даунь, Шуай Пэн и Саманта Стосур.

Турнир Tianjin Open 2019 пройдет с 7 по 13 октября. Призовой фонд турнира составит $500 тысяч.

Напомним, действующей победительницей турнира в Тяньцзине является французская теннисистка Каролин Гарсия, которая в финале победила чешку Каролину Плишкову.