Украинкам на руку: сразу семь именитых теннисисток отказались выступить на Tianjin Open 2019

В понедельник, 7 октября, стартует престижный теннисный турнир в китайском Тяньцзине. Как стало известно, от участия в этом соревновании отказались сразу семь известных теннисисток.
Список теннисисток, отказавшихся от участия в Tianjin Open 2019:
- Наоми Осака,
- Слоун Стивенс,
- Арина Соболенко,
- Элиза Мертенс,
- Элисон Риск,
- Аманда Анисимова,
- Су-Вэй Се.
Украину на данном турнире представят Даяна Ястремская и Катерина Бондаренко. Wild card в основную сетку соревнования получили Ин-Ин Даунь, Шуай Пэн и Саманта Стосур.
Турнир Tianjin Open 2019 пройдет с 7 по 13 октября. Призовой фонд турнира составит $500 тысяч.
Напомним, действующей победительницей турнира в Тяньцзине является французская теннисистка Каролин Гарсия, которая в финале победила чешку Каролину Плишкову.