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Существует вообще что-то, чего не может сделать Федерер (Видео)

Существует вообще что-то, чего не может сделать Федерер (Видео)
15:22 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Федерер сыграл с Чиличем в баскетбол на теннисном корте в Шанхае.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер продемонстрировал умения в реализации дальних баскетбольных бросков накануне старта соревнований категории АТР 1000 в Шанхае. Вместе с ним в конкурсе принял участие хорват Марин Чилич.

Под восторженные крики толпы 38-летний швейцарец реализовал два подряд дальних броска.

«Существует вообще что-то, чего не может сделать Роджер?» — так подписано видео, опубликованное в «твиттере» Tennis TV.

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Напомним, Федерер в настоящее время является третьей ракеткой мира. Из-за отказа от участия в соревнованиях Рафаэля Надаля швейцарец посеян на шанхайском «Мастерсе» под вторым номером.

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АТР, Теннис, Роджер Федерер, Новости спорта.
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