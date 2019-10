Существует вообще что-то, чего не может сделать Федерер (Видео)

Швейцарский теннисист Роджер Федерер продемонстрировал умения в реализации дальних баскетбольных бросков накануне старта соревнований категории АТР 1000 в Шанхае. Вместе с ним в конкурсе принял участие хорват Марин Чилич.

Под восторженные крики толпы 38-летний швейцарец реализовал два подряд дальних броска.

«Существует вообще что-то, чего не может сделать Роджер?» — так подписано видео, опубликованное в «твиттере» Tennis TV.

Is there anything he can't do? @rogerfederer #RolexSHMasters pic.twitter.com/w9V7rzpo5l

— Tennis TV (@TennisTV) 5 октября 2019 г.