Ястремская проиграла в финале турнира в Пекине

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в паре с латвийкой Еленой Остапенко проиграли в шаге от завоевания трофея турнира в Пекине в парном разряде.

В трех сетах украинско-латвийская пара проиграла американкам Софии Кенин и Бетани Маттек-Сандс: 3:6, 7:6, 7:10.

Для 19-летней украинки этот финал стал дебютным в парном разряде в WTA-туре, в то время как Остапенко уже выигрывала три турнира в парном разряде.

Даяна Ястремская также выступала в одиночном разряде China Open, но вылетела уже во втором круге от 8-й ракетки мира Кики Бертенс.

