Маррей выступит на на Australian Open-2020

Новости спорта:Британский теннисист Энди Маррей сыграет на Australian Open-2020.

Британский теннисист Энди Маррей сыграет на Australian Open-2020, сообщает официальный Twitter турнира. В нынешнем году Маррей проиграл в первом раунде Открытого чемпионата Австралии и заявил, что это может быть его последний матч в Мельбурне.

Отметим, что Маррей пять раз играл в финале Australian Open, но ни разу не победил.

В конце января Маррей перенес операцию по обновлению тазобедренного сустава. В июне Энди совершил триумфальный камбек, с первой попытки выиграв в дуэте с Фелисиано Лопесом парный турнир в Лондоне.

К выступлениям в одиночной сетке Тура Энди вернулся в августе, проиграв в первом круге турнира в Цинциннати Ришару Гаске.

Вчера Маррей пробился во второй раунд турнира в Шанхае, одержав волевую победу над аргентинцем Хуаном Лондеро. Сегодня Энди сыграет против Фабио Фоньини.