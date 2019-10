Теннисист случайно запустил ракетку на трибуны во время игры (Видео)

Необычный эпизод произошёл в матче второго круга «Мастерса» в Шанхае (Китай) между пятой ракеткой соревнований немцем Александром Зверевым и французом Жереми Шарди.

Во время тай-брейка во втором сете теннисист из Германии, выполняя удар справа, не удержал в руках ракетку, и она улетела на трибуну. К счастью, никто из болельщиков не пострадал. Ракетка улетела довольно далеко, и для её возвращения Звереву понадобилась помощь нескольких зрителей.

Видео доступно в «твиттере» ATP Tour.

