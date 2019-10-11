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Берреттини победил Тима на пути к 1/2 финала турнира в Шанхае

Берреттини победил Тима на пути к 1/2 финала турнира в Шанхае
19:51 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел в 1/2 финала престижного турнира в Шанхае.

Австрийский теннисист Доминик Тим противостоял итальянцу Маттео Берреттини в четвертьфинале турнира "Мастерс-1000", который проходит в Шанхае.

Так уж вышло, никто этого не ожидал, но победу в этом противостоянии одержал представитель Италии. Игра продолжалась 1 час и 43 минуты. 

Шанхай. Четвертьфинал

Доминик Тим - Маттео Берреттини 6:7 (8:10), 4:6

Маттео Берреттини сумел реализовать 1 брейк-пойнт из 3, в то время как, австриец не сделал ни единого брейка. Помимо всего прочего и один, и другой теннисисты сумели исполнить по 6 эйсов, а также сделали по 1 двойной ошибке.

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В полуфинале турнира, призовой фонд которого составляет $ 8 322 885, итальянский теннисист встретится с представителем Германии Александром Зверевым. 

Напомним, Александр Зверев выборол путевку в полуфинал в поединке против швейцарского теннисиста Роджера Федерера.

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Стоит отметить, что действующим победителем турнира в Шанхае является сербский теннисист Новак Джокович, который в 2018 году в финале одолел представителя  Хорватии Борны Чорича — 6:3, 6:4.

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Теннис, Новости тенниса, Доминик Тим, Маттео Берреттини.
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