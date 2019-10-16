Даяна Ястремская покидает Кубок Кремля

Новости спорта:Ястремская выбывает из борьбы после матча с Флипкенс.

В трех сэтах Даяна Ястремская уступила бельгийке Кирстен Флипкенс в 1/8 финала Кубка Кремля.

Встреча продолжалась более 2 часов. Теннисистки обменялись победами в первых двух сэтах. В решающей битве Ястремская использовала всего 1 брейкпоинт из 7.

Кубок Кремля. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) – Кирстен Флипкенс (Бельгия) – 3:6, 6:3, 3:6

В четвертьфинале Кубка Кремля Кирстен Флипкенс встретится против Белинды Бенчич (№10 WTA).

После этого поражения Ястремская потеряла шансы выступить на малом Итоговом турнире.

Таким образом, на турнире в Москве осталась лишь одна представительница Украины, Элина Свитолина, которая завтра сыграет против россиянки Вероники Кудерметовой.