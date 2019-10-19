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Украинец остановился в шаге от финала турнира в Германии

Украинец остановился в шаге от финала турнира в Германии
16:11 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: БТУ

Новости спорта:Украинец Марченко в паре с финном Хелиоваарой не смогли пройти в финал турнира в Исманинге.

Украинский теннисист Илья Марченко в паре с представителем Финляндии Харри Халиооваарой не смогли обыграть в полуфинале пару из Франции.

В двух сетах французы Ламазин и Халис оказались сильнее. 

Илья Марченко / Харри Хелиоваара (Украина/Финляндия) - Квентин Халис / Тристан Ламазин (Франция) 3-6, 6-7(4)

В первом сете украино-финской паре удалось взять чужую подачу, но соперники на это ответили двумя брейками, что и позволило им победить 6:3. 

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Второй сет прошел в более равной борьбе, победитель определился только на тай-брейке, который завершился в пользу оппонентов Марченко и его напарника из Финляндии. 

Матч длился больше часа. Стоит напомнить, что недавно Марченко в паре с Хелиоваарой выиграл турнир в Казахстане

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Илья Марченко, Новости спорта, Новости тенниса, Большой теннис Украины.
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