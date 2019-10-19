Украинец остановился в шаге от финала турнира в Германии

Украинский теннисист Илья Марченко в паре с представителем Финляндии Харри Халиооваарой не смогли обыграть в полуфинале пару из Франции.
В двух сетах французы Ламазин и Халис оказались сильнее.
Илья Марченко / Харри Хелиоваара (Украина/Финляндия) - Квентин Халис / Тристан Ламазин (Франция) 3-6, 6-7(4)
В первом сете украино-финской паре удалось взять чужую подачу, но соперники на это ответили двумя брейками, что и позволило им победить 6:3.
Второй сет прошел в более равной борьбе, победитель определился только на тай-брейке, который завершился в пользу оппонентов Марченко и его напарника из Финляндии.
Матч длился больше часа. Стоит напомнить, что недавно Марченко в паре с Хелиоваарой выиграл турнир в Казахстане.