Украинец остановился в шаге от финала турнира в Германии

Новости спорта:Украинец Марченко в паре с финном Хелиоваарой не смогли пройти в финал турнира в Исманинге.

Украинский теннисист Илья Марченко в паре с представителем Финляндии Харри Халиооваарой не смогли обыграть в полуфинале пару из Франции.

В двух сетах французы Ламазин и Халис оказались сильнее.

Илья Марченко / Харри Хелиоваара (Украина/Финляндия) - Квентин Халис / Тристан Ламазин (Франция) 3-6, 6-7(4)

В первом сете украино-финской паре удалось взять чужую подачу, но соперники на это ответили двумя брейками, что и позволило им победить 6:3.

Второй сет прошел в более равной борьбе, победитель определился только на тай-брейке, который завершился в пользу оппонентов Марченко и его напарника из Финляндии.

Матч длился больше часа. Стоит напомнить, что недавно Марченко в паре с Хелиоваарой выиграл турнир в Казахстане.