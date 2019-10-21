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Рейтинг ATP: падение Стаховского и прогресс Марченко

Рейтинг ATP: падение Стаховского и прогресс Марченко
10:11 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Марченко улучшил положение и поднялся на 272-ю строчку.

В обновленном рейтинге ATP Сергей Стаховский потерял три позиции и расположился на 145-м месте. Илья Марченко улучшил положение и поднялся на 272-ю строчку.

В топ-500 рейтинга расположился еще один украинец — Владислав Орлов. Он идет на 432-й строчке.

В топ-5 рейтинга ATP не произошло никаких изменений. Как и раньше, лидирует Новак Джокович (Сербия), далее идут Рафаэль Надаль (Испания), Роджер Федерер (Швейцария), Даниил Медведев (Россия) и Доминик Тим (Австрия).

Свитолина потеряла четыре позиции в рейтинге WTA

ОБНОВЛЕННЫЙ РЕЙТИНГ ATP

1. Новак Джокович (Сербия, 9545)

2. Рафаэль Надаль (Испания, 9225)

3. Роджер Федерер (Швейцария, 6950)

4. Даниил Медведев (Россия, 5920)

5. Доминик Тим (Австрия, 5085)

6. Александр Зверев (Германия, 4425)

7. Стефанос Циципас (Греция, 3740)

8. Кеи Нисикори (Япония, 2860, +1)

9. Карен Хачанов (Россия, 2785, -1)

10. Роберто Баутиста-Агут (Испания, 2575)

145. Сергей Стаховский (Украина, 366, -3)

272. Илья Марченко (Украина, 160, +2)

432. Владислав Орлов (Украина, 79, -5)

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Сергей Стаховский, Теннис, ATP, Илья Марченко, Новости тенниса.
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