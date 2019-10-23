В ITF объяснили, почему Федерер может быть допущен на Олимпиаду

Новости спорта:Роджер Федерер сможет принять участие на Олимпийских играх-2020.

Президент Международной теннисной федерации Дэвид Хэггерти прояснил ситуацию с участием в Олимпийских играх 2020 года в Токио 38-летнего швейцарца Роджера Федерера, который не намерен выступать в обновлённом Кубке Дэвиса.

"У нас специфические правила допуска на Олимпиаду. Этот турнир отличается от других соревнований. Квалификационным турниром на Олимпийские игры является Кубок Дэвиса. Например, если Кей Нисикори сыграет в первом раунде, то получит право выступить на Играх.

Швейцария может заявить Федерера на Олимпиаду по особому критерию: у него есть олимпийская медаль", — приводит слова Хэггерти EFE.

Федерер — олимпийский чемпион 2008 года в парном разряде, серебряный призёр Игр-2012 в одиночном разряде.