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Марченко прошел в третий раунд турнира в Бресте

Марченко прошел в третий раунд турнира в Бресте
17:01 Сегодня Телеграф БУ Фото: БТУ

Новости спорта:Илья Марчено сумел обыграть одного из фаворитов турнира.

Украинец Илья Марченко совершил сенсацию на турнире во французском Бресте.

Илья Марченко (Украина, Q) - Томас Фаббиано (Италия, 3) 6-4, 6-4

Илья выполнил по брейку в каждом сете и защитил все геймы на своей подаче. Для Марченко это самая высокорейтинговая победа в этом году (Фаббиано занимает 111-е место в мировой классификации). 

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С августа итальянец отыграл 10 матчей (учитывая сегодняшний), из которых выиграл только в двух. В третьем круге соперником украинца стал хорват Нино Сердарушич (АТР 287).

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ATP, Илья Марченко, Новости тенниса, Большой теннис Украины.
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