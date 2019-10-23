Марченко прошел в третий раунд турнира в Бресте

Новости спорта:Илья Марчено сумел обыграть одного из фаворитов турнира.

Украинец Илья Марченко совершил сенсацию на турнире во французском Бресте.

Илья Марченко (Украина, Q) - Томас Фаббиано (Италия, 3) 6-4, 6-4

Илья выполнил по брейку в каждом сете и защитил все геймы на своей подаче. Для Марченко это самая высокорейтинговая победа в этом году (Фаббиано занимает 111-е место в мировой классификации).

С августа итальянец отыграл 10 матчей (учитывая сегодняшний), из которых выиграл только в двух. В третьем круге соперником украинца стал хорват Нино Сердарушич (АТР 287).