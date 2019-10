Украинка Снигур смела американку и вышла в финал юниорского Итогового турнира

Украинская теннисистка Дарья Снигур сумела выйти в финал ITF Junior Finals, обыграв в 1/2 первенства представительницу США Харрикейн Тайру Блэк.

Матч прошел при полном доминировании украинки и завершился разгромной победой Дарьи в двух сетах со счетом 6:0, 6:2. Отметим, после 0:6 американка собралась и даже сделала "брейк" на старте второго сета, однако напор Дарьи сделал свое и она выиграла шесть подряд геймов, выйдя в финал Итогового юниорского турнира.

В финале соревнований Снигур сойдется в битве с лидером юниорского рейтинга - француженкой Диан Парри.

The girls' final is set!@dparry02 will take on Daria Snigur for the #ITFWorldTennisTour Junior Finals girls' title

Parry defeated compatriot Elsa Jacquemot 6-3 6-3, while Snigur saw off Hurricane Tyra Black 6-0 6-2 pic.twitter.com/QmYEzkyLiY

— ITF (@ITF_Tennis) October 26, 2019