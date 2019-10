Невероятная Халеп: Симона обыграла Андрееску и встретится со Свитолиной

В матче первого тура Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне (Китай) румынка Симона Халеп взяла верх над представительницей Канады Бьянкой Андрееску со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 30 минут.

В активе Халеп 3 эйса, 2 ошибки на подаче и 6 реализованных брейк-пойнтов из 8. Андрееску дважды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и сделала 7 брейков.

Напомним, в Пурпурной группе также выступают украинка Элина Свитолина и Каролина Плишкова из Чехии.

Свитолина является действующей чемпионкой этого турнира. В прошлогоднем финале, который состоялся в Сингапуре, она победила американку Слоан Стивенс — 3:6, 6:2, 6:2.

Was this visit in the second set from @darren_cahill the turning point of the match for @Simona_Halep?#WTAFinals pic.twitter.com/HbZDfrWYjr

— WTA (@WTA) 28 октября 2019 г.