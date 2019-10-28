Скачать
Понедельник, 28.10.2019
Названо имя арбитра, который отсудит матч Динамо - Шахтер в Кубке Украины
Названо имя арбитра, который отсудит матч Динамо - Шахтер в Кубке Украины
Фьюри собирается попробовать силы в MMA, его наставником будет Макгрегор
Фьюри собирается попробовать силы в MMA, его наставником будет Макгрегор
Свитолина с победы стартовала на Итоговом турнире WTA
Свитолина с победы стартовала на Итоговом турнире WTA
Челси - МЮ: анонс и прогноз на матч Кубка лиги
Челси - МЮ: анонс и прогноз на матч Кубка лиги

Невероятная Халеп: Симона обыграла Андрееску и встретится со Свитолиной

Невероятная Халеп: Симона обыграла Андрееску и встретится со Свитолиной
18:27 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Симона Халеп одержала волевую победу над Андрееску на Итоговом чемпионате WTA.

В матче первого тура Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне (Китай) румынка Симона Халеп взяла верх над представительницей Канады Бьянкой Андрееску со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 30 минут.

В активе Халеп 3 эйса, 2 ошибки на подаче и 6 реализованных брейк-пойнтов из 8. Андрееску дважды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и сделала 7 брейков.

Напомним, в Пурпурной группе также выступают украинка Элина Свитолина и Каролина Плишкова из Чехии.

Свитолина является действующей чемпионкой этого турнира. В прошлогоднем финале, который состоялся в Сингапуре, она победила американку Слоан Стивенс — 3:6, 6:2, 6:2.

Свитолина с победы стартовала на Итоговом турнире WTA

Призовой фонд Итогового чемпионата WTA 2019 года в Шэньчжэне является рекордным в истории турнира — $ 14 млн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АТР, Теннис, Новости спорта, Симона Халеп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фьюри собирается попробовать силы в MMA, его наставником будет Макгрегор
02 Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки в УПЛ (Фото)
03 Два гола за минуту "прилетели" с центра поля японскому голкиперу (Видео)
04 Богачук выиграл титул WBC
05 Бьянка Андрееску – Симона Халеп: онлайн-трансляция матча (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь