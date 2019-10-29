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Халеп рассказала о козырях Свитолиной на Итоговом турнире WTA

Халеп рассказала о козырях Свитолиной на Итоговом турнире WTA
13:27 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Румынка ожидает непростой игры против украинки.

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала предстоящую игру Итогового турнира WTA, в котором она сразится с украинкой Элиной Свитолиной. По ее словам, соперница хорошо чувствует себя на корте.

«Похоже, Свитолиной нравится корт. Она хорошо его чувствует и играет уверенно на нем. Свитолина стала чемпионкой в прошлом году, это очень здорово, потому что выступления на этом турнире — будто ежедневная игра на турнире Большого шлема», — цитирует Халеп Wtatennis.com.

«Безусловно, игра будет тяжелой, с нетерпением ее жду. Но сперва я буду наслаждаться выходным. Попытаюсь как следует восстановиться, а потом посмотрим».

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В стартовой игре турнира Симона Халеп в трех сетах обыграла Бьянку Андрееску, а Свитолина победила в двух сетах Каролину Плишкову.

Сегодня из-за травмы плеча в параллельной группе с Итогового турнира снялась японка Наоми Осака. Вместо нее будет выступать Кики Бертенс.

Встреча Свитолиной и Халеп пройдет завтра, предполагаемое начало встречи в 10:30.

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Элина Свитолина, WTA, Теннис, Новости тенниса, Симона Халеп.
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