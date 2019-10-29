Украинская теннисистка объявила о досрочном завершении сезона

Новости спорта:Украинская теннисистка Марта Костюк приняла решение завершить сезон досрочно.

Шестая ракетка Украины Марта Костюк (№150 WTA) объявила о досрочном завершении сезона.

«К сожалению, я вынуждена завершить сезон ранее, чем ожидалось. Спасибо за всю любовь, которую вы дарили мне на протяжении сезона. С нетерпением жду встречи в Австралии», – написала Марта в Твиттере.

Отметим, что в 2019 году Марта выиграла 33 матча из 48 и заработала $90,685 призовых.

Напомним, что первая ракетка Украины Элина Свитолина вчера с уверенной победы начала свои выступления на Итоговом турнире WTA, который проходит сейчас в Китае.