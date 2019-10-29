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Украинская теннисистка объявила о досрочном завершении сезона

Украинская теннисистка объявила о досрочном завершении сезона
13:09 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер Марта Костюк

Новости спорта:Украинская теннисистка Марта Костюк приняла решение завершить сезон досрочно.

Шестая ракетка Украины Марта Костюк (№150 WTA) объявила о досрочном завершении сезона.

«К сожалению, я вынуждена завершить сезон ранее, чем ожидалось. Спасибо за всю любовь, которую вы дарили мне на протяжении сезона. С нетерпением жду встречи в Австралии», – написала Марта в Твиттере.

Отметим, что в 2019 году Марта выиграла 33 матча из 48 и заработала $90,685 призовых.

 

Напомним, что первая ракетка Украины Элина Свитолина вчера с уверенной победы начала свои выступления на Итоговом турнире WTA, который проходит сейчас в Китае.

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WTA, Теннис, Новости тенниса, Марта Костюк.
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