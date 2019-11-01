Свитолина: Я обязана побеждать

Новости спорта:Элина Свитолина на послематчевой пресс-конференции поделилась эмоциями от игры с Софией Кенин.

Украинка Элина Свитолина в тяжелом матче сумела обыграть американку Софию Кенин.

"Каждый раз, когда я выхожу на корт, то я обязана побеждать. Мои родители меня так воспитали, что мне нужно за все бороться. Я должна выкладываться на все 100% всякий раз, когда я играю.

Они бы очень рассердились, если бы я просто взяла и отдала этот матч сопернице. И моя бабушка тоже, она бы очень расстроилась (улыбается).

Во второй партии у нас был упорный тай-брейк и у меня уже был похожий опыт здесь в первом матче против Каролины Плишковой. Я знала, что нужно оставаться сильной. Другого варианта у меня не было. Это то, что мне в принципе и помогло выиграть.