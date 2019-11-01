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Свитолина: Я обязана побеждать

Свитолина: Я обязана побеждать
16:35 Сегодня Телеграф БТУ Фото: БТУ

Новости спорта:Элина Свитолина на послематчевой пресс-конференции поделилась эмоциями от игры с Софией Кенин.

Украинка Элина Свитолина в тяжелом матче сумела обыграть американку Софию Кенин.

"Каждый раз, когда я выхожу на корт, то я обязана побеждать. Мои родители меня так воспитали, что мне нужно за все бороться. Я должна выкладываться на все 100% всякий раз, когда я играю.

Они бы очень рассердились, если бы я просто взяла и отдала этот матч сопернице. И моя бабушка тоже, она бы очень расстроилась (улыбается).

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Во второй партии у нас был упорный тай-брейк и у меня уже был похожий опыт здесь в первом матче против Каролины Плишковой. Я знала, что нужно оставаться сильной. Другого варианта у меня не было. Это то, что мне в принципе и помогло выиграть.

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Элина Свитолина, Теннис, Новости спорта, Новости тенниса, Каролина Плишкова.
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