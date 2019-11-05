Стаховский с победы стартовал на турнире в Братиславе

Новости спорта:Сергей Стаховский продолжит выступление на челленджере в Словакии

Украинский теннисист Сергей Стаховский продолжит выступление на челленджере в Словакии.

Первый круг

Сергей Стаховский (Украина) - Аттила Балаж (Венгрия) 6-4, 6-4

Соперники провели на корте 1 час и 20 минут. Судьбу первого сета решил единственный брейк, который Стаховский выполнил на старте поединка. Во второй партии на 3 брейка украинца Балаж ответил двумя.

Во втором раунде Сергея Стаховского ждет итальянец Стефано Травалья (АТР 88), посеянный под третьим номером. В 2016 году теннисисты впервые встретились на корте: на челленджере в Италии сильнее был украинец.