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Стаховский с победы стартовал на турнире в Братиславе

Стаховский с победы стартовал на турнире в Братиславе
09:18 Сегодня Телеграф БТУ Фото: Twitter

Новости спорта:Сергей Стаховский продолжит выступление на челленджере в Словакии

Украинский теннисист Сергей Стаховский продолжит выступление на челленджере в Словакии.

Первый круг

Сергей Стаховский (Украина) - Аттила Балаж (Венгрия) 6-4, 6-4

Соперники провели на корте 1 час и 20 минут. Судьбу первого сета решил единственный брейк, который Стаховский выполнил на старте поединка. Во второй партии на 3 брейка украинца Балаж ответил двумя.

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Во втором раунде Сергея Стаховского ждет итальянец Стефано Травалья (АТР 88), посеянный под третьим номером. В 2016 году теннисисты впервые встретились на корте: на челленджере в Италии сильнее был украинец.

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Сергей Стаховский, Теннис, ATP, Новости тенниса.
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