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Цуренко: Прошлый сезон был самым сложным в карьере

Цуренко: Прошлый сезон был самым сложным в карьере
12:37 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта:Леся Цуренко пропустила завершение сезона из-за травмы локтя, но заявила, что с позитивом смотрит на 2020 год.

Третья ракетка Украины Леся Цуренко пропустила завершение сезона из-за травмы локтя, но заявила, что с позитивом смотрит на 2020 год:

«Я уже готова где-то на 90%. Я не отдыхала ни одного дня, продолжала работать. Только когда была в Испании в клинике, то могла некоторые дни отдохнуть. Все это время я нахожусь в хорошей физической форме, но проблемы была в том, что я не могла играть в теннис. Работала больше слева или играла левой рукой. Но сейчас тренируюсь на полную, только нужно добавить в объеме подач. Просто это сейчас для меня самый сложный элемент. Самым болезненным был с самого начала. С задней линии я играю уже спокойно, но с подачей нужно работать.

Я планирую начать с нового сезона. Все, как обычно, только мне нужно определиться с турниром, на котором лучше играть с моим рейтингом. Ну а дальше все пойдет по стандартной схеме. Единственный вопрос – это рейтинг.

Прошлый сезон был, наверное, самым сложным в моей карьере. Во-первых, у меня еще никогда не было таких травм. Во-вторых, у меня было очень много психологических проблем, связанных с личной жизнью. Но они не позволяли мне нормально играть. Да, этот сезон был самым плохим, но я спокойно могу об этом говорить, потому что сейчас у меня уже положительный настрой, я оставила все это позади и с большим позитивом смотрю на следующий сезон».

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WTA, Леся Цуренко, Теннис, Новости тенниса.
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