Яркое промо матча Федерер - Джокович на Итоговом турнире

Пресс-служба ATP опубликовала новый проморолик, посвящённый матчу серба Новака Джоковича и швейцарца Роджера Федерера на Итоговом турнире в Лондоне. В этом матче, который состоится сегодня, 14 ноября, Джокович и Федерер оспорят путёвку в полуфинал турнира.

Джокович и Федерер одержали на Итоговом турнире по одной победе. Победитель сегодняшнего матча квалифицируется в плей-офф. Первую путёвку от этой группы завоевал австриец Доминик Тим, одержавший две победы. Он сегодня сыграет с итальянцем Маттео Берреттини, потерявшим шансы на выход в плей-офф.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ATP.

Two of the greatest of all time. Only one can qualify.



It's all on the line for Federer & Djokovic #NittoATPFinals pic.twitter.com/B5eJ8Y9a76

— ATP Tour (@atptour) 14 ноября 2019 г.