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Яркое промо матча Федерер - Джокович на Итоговом турнире

Яркое промо матча Федерер - Джокович на Итоговом турнире
16:31 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:ATP показала проморолик к матчу Джокович — Федерер на Итоговом турнире.

Пресс-служба ATP опубликовала новый проморолик, посвящённый матчу серба Новака Джоковича и швейцарца Роджера Федерера на Итоговом турнире в Лондоне. В этом матче, который состоится сегодня, 14 ноября, Джокович и Федерер оспорят путёвку в полуфинал турнира.

Джокович и Федерер одержали на Итоговом турнире по одной победе. Победитель сегодняшнего матча квалифицируется в плей-офф. Первую путёвку от этой группы завоевал австриец Доминик Тим, одержавший две победы. Он сегодня сыграет с итальянцем Маттео Берреттини, потерявшим шансы на выход в плей-офф.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ATP.

Надаль: Хочу извиниться перед Медведевым

Из второй группы в плей-офф уже пробился грек Стефанос Циципас. На вторую путёвку претендуют испанец Рафаэль Надаль, немец Александр Зверев и россиянин Даниил Медведев.

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АТР, Новак Джокович, Теннис, Роджер Федерер, Джокович — Федерер.
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