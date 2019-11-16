Зверев стал последним полуфиналистом Итогового турнира ATP (Видео)

Новости спорта:В Лондоне на О2 Арене продолжается заключительный теннисный турнир сезона.

Немец Александр Зверев обыграл россиянина Даниила Медведева (6:4, 7:6) в третьем туре группового этапа итогового турнира-2019 в Лондоне.

В последнем матче в группе Зверев обыграл Медведева 6:4, 7:6 и вышел в полуфинал. Зверев одержал две победы, как и Рафаэль Надаль, но опередил его по результатам очной встречи.

Таким образом, стали известны все полуфиналисты Итогового турнира АТР в Лондоне. Это Стефанос Циципас, Александр Зверев, Доминик Тим и Роджер Федерер.

16 ноября в полуфиналах сыграют: Циципас - Федерер (16:00), Тим - Зверев (22:00).