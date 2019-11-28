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Американский теннисист раскритиковал ATP Cup, приведя в пример Молдову

Американский теннисист раскритиковал ATP Cup, приведя в пример Молдову
14:38 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Райлли Опелка крайне недоволен регламентом турнира.

Третья ракетка США Райлли Опелка раскритиковал включение в календарь тура нового командного турнира — ATP Cup. Соревнования пройдут в Австралии в январе 2020 года.

"Этот ATP Cup просто жалок. Я был потрясён, когда ATP одобрила его проведение. Это плохо для тенниса. Получается ещё сложнее, чем должно быть.

Например, я — 36-я ракетка мира, но не смогу сыграть, потому что допускаются только первые два представителя страны. Это нечестно. Это неравные возможности для всех. Например, Молдавия квалифицировалась. Их первая ракетка гораздо ниже меня в рейтинге. А их второй игрок, не думаю, что у него вообще есть рейтинг. Всё идёт к сухой победе над ним за 30 минут. Это плохо для спорта", — цитирует Опелку Tennis World USA

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Теннис, Новости тенниса, ATP Cup, Райлли Опелка.
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