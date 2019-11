Зверев повторил впечатляющее достижение Джоковича

Cедьмая ракетка мира Александр Зверев завершил сезон в первой десятке лучших теннисистов мира третий год подряд. Немец стал 13 по счету игроком, стабильно выступающим на высоком уровне к 22 годам, сообщает YoungTennisGuns.

Подобным достижением может похвастаться экс-лидер мирового рейтинга Новак Джокович в период с 2007 по 2009 год, Энди Роддик, Ллейтон Хьютт, Пит Сампрас и другие.

Despite ups and downs in 2019, Alexander Zverev joins the legends of the game



U22 players with three consecutive year-end Top-10 finishes: (1/2)



Bjorn Borg 1974-76

John McEnroe 1978-80

Ivan Lendl 1980-82

Mats Wilander 1982-84

Boris Becker 1985-87

Stefan Edberg 1985-87