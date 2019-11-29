Зверев повторил впечатляющее достижение Джоковича

Cедьмая ракетка мира Александр Зверев завершил сезон в первой десятке лучших теннисистов мира третий год подряд. Немец стал 13 по счету игроком, стабильно выступающим на высоком уровне к 22 годам, сообщает YoungTennisGuns.
Подобным достижением может похвастаться экс-лидер мирового рейтинга Новак Джокович в период с 2007 по 2009 год, Энди Роддик, Ллейтон Хьютт, Пит Сампрас и другие.
Despite ups and downs in 2019, Alexander Zverev joins the legends of the game— YoungTennisGuns (@YoungTennisGuns) 28 ноября 2019 г.
U22 players with three consecutive year-end Top-10 finishes: (1/2)
Bjorn Borg 1974-76
John McEnroe 1978-80
Ivan Lendl 1980-82
Mats Wilander 1982-84
Boris Becker 1985-87
Stefan Edberg 1985-87
В 2019 году Зверев стал победителем турниров в Женеве, добравшись до финалов в Акапулько и Женеве, отправившись в латиноамериканский тур совместно с Роджером Федерером.