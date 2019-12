WTA назвала лучшую теннисистку 2019 года

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти стала лучшей теннисисткой года по версии WTA.

Конкурировали со спортсменкой четыре теннисистки: Каролина Плишкова (Чехия), Наоми Осака (Япония), Симона Халеп (Румыния) и Бьянка Андрееску (Канада).

В нынешнем сезоне она одержала победу на турнирах: в Майами и Бирмингеме, выиграла Ролан Гаррос и Итоговый чемпионат WTA.

It's time to announce the winners of the 2019 WTA Player Awards, as voted on by members of the international media, in addition to the WTA Jerry Diamond ACES Award!

— WTA (@WTA) 11 декабря 2019 г.