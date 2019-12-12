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"Стать стабильнее": Свитолина рассказала, зачем ей Багдатис

"Стать стабильнее": Свитолина рассказала, зачем ей Багдатис
09:02 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Новый тренер призван, чтобы улучшить игру на среднем уровне.

Первый номер Украины и шестая ракетка мира Элина Свитолина начала сотрудничать с новым тренером Маркосом Багдатисом, который ранее тоже был теннисистом.

Украинка рассказала, каким образом сложилось их сотрудничество, сколько времени они будут проводить на турнирах, а также каким образом она поменяет свою игру. 

"С Маркосом мы познакомились на командном турнире в Индии «Champions Tennis League» в 2015 году и уже там он мне помогал во многих вопросах. Тогда я еще работала с тренером Иеном Хьюзом. Багдатис - спортсмен высокого уровня, он понимает, чего мне, возможно, не хватает, какие-то мелкие нюансы, которые очень важны на таком уровне. Он может мне помочь в сложных игровых ситуациях, поскольку сам проходил через эти трудности и видит эти моменты со стороны игрока. 

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Маркос мне очень помогал еще во время Итогового турнира в Сингапуре в 2018 году. Он там не находился, но я с ним общалась и его советы мне очень помогали на ментальном уровне. Уже тогда я спрашивала, не хотел бы он мне помогать как тренер, но в тот момент он еще выступал и это было не возможно. Я всегда хотела с ним работать. Вместе с Эндрю Беттлсом мы пришли к тому, что Багдатис – тот человек, который может мне помочь в теннисе и и я благодарна Энди, что он пошел на этот шаг и согласился работать вместе с Маркосом.

На данный момент мы планируем, что где-то 25 недель он будет с нами на турнирах. Мы будем вместе обсуждать на каких турнирах он будет задействован и на австралийской серии он точно будет со мной. Также и тренировочный процесс будет вестись втроем с Энди Беттлсом, который остается незаменимым членом команды. Энди очень хорошо меня знает, мы с ним провели очень много совместной работы и он очень безусловно важен для моей команды.

Думаю у нас будут небольшие изменения в моей игре. У меня есть свой стиль игры, поэтому кардинальных перемен не будет. В принципе мой стиль тенниса очень разносторонний, с кем-то я могу играть больше в защите, с кем-то – больше в атаке. То, что нужно сделать – так это поднять свой средний уровень. Максимум 3-4 матча можно отыграть на высоком уровне, но в большинстве своем ты играешь именно на среднем уровне. Его как раз нужно улучшить и сделать более стабильным. Это наша главная задача", - рассказала украинка.

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Элина Свитолина, WTA, Теннис, Новости тенниса.
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