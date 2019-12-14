В Украине назвали лучшую теннисистку года: вы будете удивлены

Новости спорта:Даяна Ястремская в течение нынешнего года выиграла два турнира WTA.

19-летняя Даяна Ястремская стала лауреатом премии «Теннисистка года», сообщает btu.org.ua. Данная награда стала первой в карьере Ястремской.

Напомним, в течение нынешнего года украинка выиграла два турнира WTA в Хуахине и Страсбурге, а также дошла до четвертого раунда Уимблдона.

Даяна начинала год на 59-й строке мирового рейтинга и с тех пор поднялась на 22-е место.

В ноябре стало известно, что с нового сезона Ястремская будет работать с новым тренером Сашей Бажиным, который привел Наоми Осаку к званию первой ракетки мира и двум титулам турниров Большого шлема.

Ястремская наряду с первой ракеткой страны Элиной Свитолиной начнут свой сезон на соревнованиях в австралийском Брисбене.