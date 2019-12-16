Договорные матчи в теннисе: больше сотни подозреваемых

135 теннисистов подозревают в проведении договорных матчей, среди них — теннисист из топ-30 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Об этом сообщает Welt.
По данным издания, на счету у теннисиста из топ-30 есть титулы ATP, его фамилия и награды в публикации не приводятся.
Расследование велось в нескольких странах Европы — в Бельгии, Испании, Франции, а также в США. К нему подключалось ФБР. Как пишет газета со ссылкой на следствие, в странах создали систему манипуляций со ставками.
Ожидается, что итоги расследование раскроют через несколько месяцев.