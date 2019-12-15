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"Шалтай-болтай": Свитолина высказалась о своем парне

"Шалтай-болтай": Свитолина высказалась о своем парне
20:24 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Свитолина сравнила Монфиса на корте и в жизни.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о том, как реагирует на критику в адрес своего бойфренда, французского теннисиста Гаэля Монфиса.

«Что касается негативных комментариев по поводу Гаэля, то да, меня они больше цепляют. Люди видят его совершенно иначе. Я знаю его, как домашнего Гаэля, они видят его не с той стороны.

На корте - он шоумен, но они не видят, какую работу он проделывает вне корта. Кажется, что у него все легко получается, и он такой шалтай-болтай в матче. Это совершенно не так.

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Люди не видят, что происходит за кулисами. В обычной жизни он очень открытый человек и очень чувствительный, он доверяет своим близким, своей семье. Он спокойный и еще он очень креативный: наш аккаунт – это его идея», - сказала Свитолина.

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Элина Свитолина, Гаэль Монфис, Теннис, Новости спорта.
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