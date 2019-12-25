Именитый теннисист объявил о завершении карьеры

Новости спорта:36-летний аргентинский теннисист Карлос Берлок принял решение завершить карьеру.

36-летний аргентинский теннисист Карлос Берлок принял решение завершить карьеру, сообщает ESPN. Он выступал на профессиональном уровне с 2001 года.

В прошедшем сезоне Карлос лишь трижды попал в основную сетку турниров ATP, но не выиграл в них ни одного матча. На протяжении трёх с половиной месяцев он потерпел 10 поражений подряд.

В 2012 году Берлок поднялся на рекордную для себя 37-ю строчку рейтинга ATP. В новой версии рейтинга он располагается на 507-й позиции.

Карлос является победителем двух турниров ATP в одиночном разряде — в Бостаде (2013) и Оэйраше (2014). На соревнованиях «Большого шлема» он не проходил дальше второго раунда. В составе сборной Аргентины Берлок стал победителем Кубка Дэвиса 2016 года.