Скачать
Пятница, 27.12.2019
Ибрагимович возвращается в Милан, теперь официально
Ибрагимович возвращается в Милан, теперь официально
Ливерпуль смял Лестер на пути к чемпионству в АПЛ (Фото, Видео)
Ливерпуль смял Лестер на пути к чемпионству в АПЛ (Фото, Видео)
В Испании вынесли приговор по делу Зозули
В Испании вынесли приговор по делу Зозули
Джервонта Дэвис - Юриоркис Гамбоа: дуэль взглядов (Видео)
Джервонта Дэвис - Юриоркис Гамбоа: дуэль взглядов (Видео)

На ATP Cup задействуют систему, аналогичную футбольному VAR

На ATP Cup задействуют систему, аналогичную футбольному VAR
22:29 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Технология уже была опробована на Молодежном итоговом турнире ATP.

Организаторы ATP Cup сообщили, что на турнире будет применяться новая система видеоповторов Video Review, похожая по принципу работы на VAR, который используют в футболе. 

На Next Gen ATP Finals судья на вышке остановил игру, сочтя, что мяч после свечи норвежца Каспера Рууда задел большой экран, расположенный под куполом спортивного комплекса. Теннисист воспользовался правом на Video Review, однако повтор доказал правоту рефери.

При помощи повторов игроки смогут оспорить любые решения судьи на вышке. Например, двойные отскоки, неправильные удары — когда мяч дважды касается ракетки, или когда игрок бьёт по мячу, который ещё не пересёк сетку, касания телом мяча или сетки.

Свитолина может вернуться в топ-5 рейтинга WTA после турнира в Брисбене

Оператор Video Review будет использовать все доступные камеры, чтобы найти наилучший обзор спорного момента. При этом, если нет чётких доказательств, то первоначальное решение остаётся в силе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Теннис, ATP, Новости тенниса, VAR.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Цыганков на Бали устроил романтический вечер для любимой (Фото)
02 "Я разобью его": Лопес пригрозил Ломаченко
03 ПСЖ предложил Мбаппе новый контракт: сумасшедшие условия
04 Ушел из жизни 33-летний чемпион Германии
05 Ливерпуль смял Лестер на пути к чемпионству в АПЛ (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь