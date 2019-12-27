На ATP Cup задействуют систему, аналогичную футбольному VAR

Новости спорта:Технология уже была опробована на Молодежном итоговом турнире ATP.

Организаторы ATP Cup сообщили, что на турнире будет применяться новая система видеоповторов Video Review, похожая по принципу работы на VAR, который используют в футболе.

На Next Gen ATP Finals судья на вышке остановил игру, сочтя, что мяч после свечи норвежца Каспера Рууда задел большой экран, расположенный под куполом спортивного комплекса. Теннисист воспользовался правом на Video Review, однако повтор доказал правоту рефери.

При помощи повторов игроки смогут оспорить любые решения судьи на вышке. Например, двойные отскоки, неправильные удары — когда мяч дважды касается ракетки, или когда игрок бьёт по мячу, который ещё не пересёк сетку, касания телом мяча или сетки.

Оператор Video Review будет использовать все доступные камеры, чтобы найти наилучший обзор спорного момента. При этом, если нет чётких доказательств, то первоначальное решение остаётся в силе.