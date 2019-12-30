Джокович прибыл в Брисбен для старта нового сезона

Новости спорта:Новак Джокович прибыл в Австралию, где в Брисбене стартует в новом сезоне в рамках ATP Cup.

Сербский теннисист Новак Джокович прибыл в Австралию, где в Брисбене стартует в новом сезоне в рамках ATP Cup.

Помимо этого, в Австралии вторая ракетка мира сыграет также на турнире в Аделаиде накануне старта первого в новом сезоне турнира серии Большого шлема.

ATP Cup стартует уже 3 января и продлится до 12 января. Сербия сыграет против сборных Франции, Чили и Южной Африки.

Лишь вчера Национальный олимпийский комитет Сербии отметил заслуги Джоковича, признав его лучшим спортсменом 2019 года в своей стране.

Джокович завершил прошлый сезон в качестве победителя Уимблдона и Australian Open, а также турниров ATP в Мадриде, Париже и Токио.