Скачать
Понедельник, 30.12.2019
Джервонта Дэвис нокаутом в 12-м раунде дебютировал в легком весе (Видео)
Джервонта Дэвис нокаутом в 12-м раунде дебютировал в легком весе (Видео)
Globe Soccer Awards: Роналду - лучший игрок года
Globe Soccer Awards: Роналду - лучший игрок года
Манчестер Юнайтед с трудом обыграл Бернли (Видео)
Манчестер Юнайтед с трудом обыграл Бернли (Видео)
Динамо заинтересовалось забивным форвардом (Видео)
Динамо заинтересовалось забивным форвардом (Видео)

Джокович прибыл в Брисбен для старта нового сезона

Джокович прибыл в Брисбен для старта нового сезона
11:27 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Новак Джокович прибыл в Австралию, где в Брисбене стартует в новом сезоне в рамках ATP Cup.

Сербский теннисист Новак Джокович прибыл в Австралию, где в Брисбене стартует в новом сезоне в рамках ATP Cup.

Помимо этого, в Австралии вторая ракетка мира сыграет также на турнире в Аделаиде накануне старта первого в новом сезоне турнира серии Большого шлема.

ATP Cup стартует уже 3 января и продлится до 12 января. Сербия сыграет против сборных Франции, Чили и Южной Африки.

Лишь вчера Национальный олимпийский комитет Сербии отметил заслуги Джоковича, признав его лучшим спортсменом 2019 года в своей стране.

Джокович завершил прошлый сезон в качестве победителя Уимблдона и Australian Open, а также турниров ATP в Мадриде, Париже и Токио.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новак Джокович, Теннис, ATP, Новости тенниса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В чемпионате Испании состоялось украинское дерби
02 Ливерпуль одолел Вулверхэмптон, подтвердив свои претензии на чемпионство
03 Фьюри пообещал, что бой с Уайлдером не будет идти все 12 раундов
04 "Артист": Милевский развлекает новую девушку (Видео)
05 Globe Soccer Awards: Роналду - лучший игрок года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь