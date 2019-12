Джокович прибыл в Брисбен для старта нового сезона

Сербский теннисист Новак Джокович прибыл в Австралию, где в Брисбене стартует в новом сезоне в рамках ATP Cup.

Помимо этого, в Австралии вторая ракетка мира сыграет также на турнире в Аделаиде накануне старта первого в новом сезоне турнира серии Большого шлема.

ATP Cup стартует уже 3 января и продлится до 12 января. Сербия сыграет против сборных Франции, Чили и Южной Африки.

Look who just stepped off a plane and landed in #Brisbane for the @ATPCup Welcome to #Queensland @DjokerNole #thisisqueensland #brisbaneanyday #brisbanetennis pic.twitter.com/QcI0n2p09G